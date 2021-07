Prima reacție a lui Mihai Rotaru după ce l-a numit pe Reghecampf antrenor la Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf e noul antrenor al Universității Craiova.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, l-a mai dorit pe Laurențiu Reghecampf și în februarie, când a fost foarte aproape să-l convingă pe tehnician pentru a-l înlocui, la momentul respectiv, pe Corneliu Papură.

Rotaru: "Reghecampf a fosta prima noastră variantă"

"A fost prima noastră variantă, dar să știți că înainte să semnăm cu Ouzoundis, în februarie, au fost discuții cu Reghe. Dar ce nu am reușit în iarnă, facem vara.

Aseară a fost un accident, nu are ce să fie prea târziu, dacă am pierdut a doua etapă și un meci nu are cum să fie așa major. Nu ne așteptam, eram optimiști, convinși că vom face trei puncte. Când faci patru goluri cadou adversarului...

El era plecat din țară la momentul respectiv, era la Miami, acolo au fost câteva probleme. Cu Laur am o relație bună, cred că putem face lucruri foarte frumoase împreună. Stilul lui de joc e potrivit pentru echipă", a declarat Mihai Rotaru, la Digi Sport.

Fostul fundaș dreapta a mai fost în discuții cu echipa lui Mihai Rotaru în luna ianuarie, când a fost foarte aproape să bată palma cu patronul Mihai Rotaru, după ce plecase de la formația din Emiratele Arabe Unite, Al Wasl.

La acel moment, antrenorul în vârstă de 45 de ani dorea să meargă la formația de pe Ion Oblemenco însoțit de antrenorul secund Viorel Dinu și de preparatorul Bogdan Merișanu, foștii săi colaboratori de la Al Wasl Dubai.

Reghecampf a antrenat-o ultima dată pe Al Ahli

Reghecampf a antrenat-o ultima dată, doar pentru trei luni de zile, pe Al Ahli, formație din Arabia Saudită la care evoluează și Alexandru Mitriță.

Tehnicianul a cucerit de două ori titlul de campion al României, cu FCSB, în sezoanele 2012/2013, respectiv 2013/2014. În țară, Reghecampf a mai antrenat la Gloria Bistrița, Universitatea Craiova, FC Snagov și Concordia Chiajna.