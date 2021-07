„Mi-a spus unde putem să îmbunătățim!” Mihai Rotaru a anunțat ce schimbări se vor face sub comanda lui Reghecampf 

Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Universității Craiova.

Mihai Rotaru a dezvăluit că fostul antrenor al lui Al Ahli a fost prima sa alegere pentru banca tehnică. Imediat după ce a fost anunțată oficial numirea sa pe banca oltenilor, patronul a dezvăluit că a vorbit deja cu tehicianul și plănuiesc să mai facă două transferuri la echipă.

Totodată, Rotaru a informat că Reghecampf nu merge singur la Craiova, ci însoțit de încă două ajutoare.

„Știa lotul, mi-a spus unde crede că am putea să îmbunătățim, era aceelași lucru pe care îl știam și noi, ar fi vorba despre unu, maximum doi jucători. Sigur, în funcție și dacă pleacă jucători. Există varianta să plece jucători care au plecat mai puțin sau deloc și atunci luăm în calcul să ne întărim lotul.

Laurențiu este genul de om care își impune obiectivele mari, nu trebuie să i-l impui tu. Vrem să trecem și credem că avem forța să o facem.

Am considerat că modul în care mergem mai departe nu aduce nimic bun pentru Universitatea Craiova. Nu credeți că ne-am certat, am zis ok, mergem mai departe, nu avem compatibilitate în ceea ce înseamnă construcția unui club.

Mâine va ajunge, va intra în pâine începând cu antrenamentul de mâine seară.

Nu îmi doresc să schimb antrnorii des, e neplăcut pentru un patron de club să schimbe antrenorul. E un efort pe care trebuie să îl faci, să vezi cine e compatibil, pe cine poți să aduci, e extrem de neplăcut să schimbi antrenorul, dar așa sunt lucrurile în fotbal.

Prima variantă a fost Laurențiu Reghecampf, mă bucur, cred că este prima dată când se concretizează prima variantă. Sunt bucuros că nu a trebuit să luăm în calcul varianta 2, 3.

Va veni cu ajutoare, două sau trei, dacă nu mă înșel. Asistenți, în zona de refacere după efort, aici stăm bine, e deja ok.

Colegii de la comunicare încearcă să stabilească cea mai bună oră de prezentare pentru mâine”, a spus Mihai Rotaru pentru Digi Sport.