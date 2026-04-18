Revenit la clubul finanțat de Gigi Becali după mai bine de un deceniu, tehnicianul în vârstă de 44 de ani a preluat echipa înaintea play-out-ului, înlocuindu-i pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Deși la instalare a solicitat independență decizională, recentele declarații publice ale patronului ar fi afectat deja relația dintre cei doi, aducând aminte de promisiunile nerespectate din anii trecuți.

Paralela cu epoca de glorie a lui Cosmin Olăroiu

În ciuda acestor zvonuri, fostul atacant Vali Badea mizează pe continuitate și anticipează un viitor stabil pentru antrenor la formația bucureșteană. Acesta este de părere că tehnicianul va depăși momentul și va repeta traseul lui Cosmin Olăroiu. Fostul mare antrenor al roș-albaștrilor a avut o primă experiență scurtă în 2002, dar a obținut performanțe uriașe în al doilea mandat, cuprins între decembrie 2005 și vara anului 2007.

„Eu sper ca Mirel Rădoi și Gigi Becali să ajungă la un numitor comun, să fie liniște la echipă. Eu îl văd să rămână și din vară. Cred că va fi un istoric la fel ca în cazul lui Cosmin Olăroiu. A venit prima dată, a stat puțin, apoi s-a întors și a avut acele rezultate istorice. Asta mi-aș dori și pentru Mirel. Eu am încredere că va rămâne, este și relația aceea de naș-fin, au lucrat împreună atâția ani. Rădoi a confirmat ca antrenor și îmi doresc să stea cât mai mult, să califice echipa în cupele europene și la anul să se bată la campionat”, a spus Vali Badea, potrivit Digisport.

Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că intervine peste deciziile antrenorului, ceea ce a dus în multe rânduri la plecări în grabă de pe banca tehnică a FCSB. Un exemplu concret este cel al lui Edi Iordănescu, tehnician care a ales să plece în anul 2021 exact din cauza implicării patronului, deși la semnarea contractului primise garanții ferme că acest lucru nu se va întâmpla.