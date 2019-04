Presedintele Petrolului a demisionat: 3 infrangeri in ultimele 4 meciuri, echipa e departe de promovare!

Petrolul e pe 5 in clasament, la patru puncte in spatele locului care duce la barajul de promovare.

Presedintele clubului Petrolul, Cristi Vlad, a demisionat astazi, dupa 1-3 cu Daco-Getica, a treia infrangere suferita de ploiesteni in ultimele patru etape.

"Cristian Vlad demisioneaza din functia de presedinte al FC Petrolul Ploiesti. In urma rezultatului consemnat in partida de astazi, dintre FC Petrolul Ploiesti si ACS Daco-Getica Bucuresti, incheiata cu victoria oaspetilor, scor 3-1, presedintele clubului, Cristian Vlad, a luat decizia de a demisiona din functie."

"In perioada urmatoare vor fi luate deciziile in ceea ce priveste viitoarea structura de conducere a clubului nostru", se arata in comunicatul emis de club.

Cristi Vlad a fost instalat in aceasta functie in 2016, odata cu noul proiect "Petrolul 52". In ultima perioada, Vlad devenise inamicul numarul 1 al suporterilor Petrolului.

3 infrangeri in 4 meciuri



Petrolul a pierdut astazi meciul de pe teren propriu, 1-3 cu Daco Getica, inregistrand astfel a treia infrangere in ultimele patru partide.

Arnautu a marcat singurul gol al Petrolului, in minutul 30, in timp ce pentru oaspeti au inscris Stancu '17, Nsiah '38 si Grecu '41.

Petrolul e pe 5 in Liga a 2-a si s-a indepartat de obiectivul acestui sezon, promovarea in prima divizie.

Ploiestenii nu mai pot spera decat la locul de baraj, ocupat in acest moment de Universitatea Cluj, cu un avans de 4 puncte.

Academica Clinceni continua sa fie lider in Liga a 2-a, urmata de Chindia Targoviste, echipa antrenata de Viorel Moldovan.

Primele doua locuri promoveaza automat, iar a treia va juca baraj cu locul 12 din Liga I. Mai sunt sase etape pana la finalul sezonului, in Liga a 2-a.