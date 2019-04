"Cum sa nu pot lucra cu Hagi?!" Raspunsul lui Dan Petrescu dupa ce Hagi l-a chemat la Viitorul! Ce a spus despre Ianis

Dan Petrescu se teme de Hagi inaintea meciului cu Viitorul. De amandoi!

Dan Petrescu a vorbit inainte de duelul de luni seara dintre CFR Cluj si Viitorul - antrenorul liderului din Liga 1 nu cred ca echipa sa are un avantaj dupa ce a jucat mai devreme in Cupa si atrage atentia asupra celor doua pericole de la Viitorul: Gica Hagi si Ianis Hagi.



"Nu obosesc cei de la Viitorul, sunt foarte tineri, nu ii lasa Gica sa oboseasca, sunt convins, nu o sa fie obositi.



Ianis Hagi care e in forma maxima si tot ce face face foare bine si marcheaza goluri, creeaza, alearga si sigur va fi cel mai periculos adversar la meciul de luni. Toata lumea il stie pe Gica Hagi, e un invingator si vine sa castige, e normal, el a facut o tot timpul si o va face cat va trai" a spus Dan Petrescu despre duelul de luni dintre CFR si Viitorul.

"Normal ca as putea lucra cu Hagi"

Gica Hagi declarase in conferinta de presa a Viitorului ca l-ar aduce pe Dan Petrescu la Viitorul, insa nu si-ar permite salariul acestuia.

"Am venit din China de un salariu extraordinar la salariul pe care il am aici, niciodata nu poti sa spui niciodata in viata. Am stat in acelasi vestiar 13 ani, stim sa lucram, aveam rezultate excelente, ar fi culmea sa nu pot lucra cu Gheorghe Hagi, asta ar fi ultima, normal ca as putea sa lucrez" a spus Dan Petrescu.