Povestea FANTASTICA a jucatorului transferat de Becali: "E titular la Viena!" Primul jucator din ISTORIE care l-a pus pe Becali sa promita ca nu-l critica

Becali l-a anuntat pe primul titular pentru meciul cu Rapid Viena, de joi seara (21:30, in direct la PRO TV).

E Mihai Roman, jucatorul abia adus de la FC Botosani. Becali n-are nicio emotie ca fotbalistul de 33 de ani. Roman va fi in echipa de start cu Rapid Viena. Becali spune ca i-a promis lui Roman ca nu-l va critica indiferent de felul in care joaca.

"Cred ca Roman va intra titular. Nu stiu eu, Dica stie, dar cred ca Roman va juca titular. E titular! Eu va spun ce cred, inca n-am vorbit cu Dica. De ce sa-mi fie teama sa joace Roman titular? Nu mi-e frica de nimic. Nici cu Balasa nu mi-e frica. E valoros, parca s-a trezit din pumni. In tur, nu sunt asa mari emotiile. Asa sunt trairile mele, la retur am altfel de trairi. Noi o sa marcam si o sa castigam meciul, asa simt eu. Roman nu voia sa vina. S-a dus la o persoana speciala pentru el, s-au sfatuit. Doar dupa aceea a venit. Am conventie cu el: oricat ar juca de prost, nu-l critic", a spus Becali la Digisport.