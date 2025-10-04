Omul de afaceri îi acuză pe patronii din fotbalul românesc, în frunte cu Gigi Becali, că nu reinvestesc banii câștigați și că se mulțumesc cu investiții minime, deși au pretenții de performanță la nivel înalt.



Rezultatele slabe ale echipelor românești în Europa l-au dezamăgit pe Adrian Porumboiu, care consideră că principala cauză este lipsa de investiții serioase. Fostul arbitru internațional este de părere că bugetele de salarii actuale sunt ridicole în comparație cu ambițiile de a concura cu granzii continentului.



"Rămân surprins. Salarii de 5 milioane de euro erau mici acum 10 ani. Alții vor să joace în Champions League cu salarii de 5 milioane euro acum, să fim serioși. Câștigi 25 de milioane de euro și dai 5 milioane de euro salarii. Să joci și cu Barcelona. E ilogic", a tunat Porumboiu la Digisport.



"Banii care se câștigă din fotbal nu se duc toți în fotbal"



Fără să-l numească direct, dar cu o țintă evidentă către Gigi Becali, Porumboiu a criticat strategia de a obține profit maxim cu investiții minime, o abordare care, în opinia sa, sufocă performanța.



"Asta este nenorocirea, că banii care se câștigă din fotbal nu se duc toți tot în fotbal. Dacă vrei să joci în Europa și să câștigi trebuie să bagi bani mulți, nu așa. Când câștigi 20 de milioane, bagă, bă, 15 milioane în echipă și ia-ți tu 5 milioane de euro. Atunci bați pe toată lumea. Banii nu sunt reinvestiți în fotbal, asta e problema", a mai zis omul de afaceri.



Deși a ieșit de ani buni din fotbalul mare, Porumboiu se pregătește de o revenire, însă nu în rolul de finanțator. El a confirmat discuțiile avansate cu Valeriu Iftime pentru un contract de sponsorizare la FC Botoșani, actuala ocupantă a locului secund în Superliga. Totuși, exclude categoric o implicare la nivelul celei de la Vaslui, unde a cheltuit, după propriile spuse, 50 de milioane de euro. "Nici vorbă să revin ca finanțator. Am niște discuții cu Valeriu Iftime, ceva de sponsorizare. Îmi trebuie atâta timp să mai cheltui cât am cheltuit", a încheiat Porumboiu pe un ton ironic.

