Universitatea Craiova a avut un start perfect de sezon. Oltenii sunt primii în clasament, cu 20 de puncte, la două distanță de urmăritoarea Rapid, iar în Conference League au reușit să se califice în faza principală, performanță care a adus o sumă impresionantă în conturile clubului.



Porumboiu este convins că, de această dată, echipa pregătită de Mirel Rădoi nu va mai scăpa titlul din Superligă printre degete.



Adrian Porumboiu: ”Universitatea Craiova nu mai scapă titlul”



”E greu de dat jos de acolo”, spune omul de afaceri, impresionat fiind de echipa pe care o are, în acest sezon, la dispoziție Mirel Rădoi.



„Părerea mea e că de data asta au dat de o echipă foarte bună. Dacă Universitatea Craiova menține ritmul… Craiova joacă altceva! Vorbind de titlu, Craiova e greu de dat jos de acolo.



Dar ei se mai bat și singuri între ei oltenii. Dar cred de data asta că le va scăpa titlul. E părerea mea”, a spus Porumboiu, la Fanatik.ro.



Adversarele Universității Craiova în faza principală din Conference League:

Sparta Praga (acasă)

Rapid Viena (deplasare)

Mainz (acasă)

AEK Atena (deplasare)

FC Noah (Armenia)

Rakow (deplasare)

Universitatea Craiova și-a aflat programul din Conference League

Universitatea Craiova va debuta în grupa unică din Conference League pe 2 octombrie, împotriva lui Rakow din Polonia.



Programul Universității Craiova:

