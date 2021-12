Pompiliu Stoica îl menține cu picioarele pe pământ pe fiul său: "Să vină cu ceva în plus, că are destul!"  

Introdus în repriza a doua, Ianis Stoica a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care s-au făcut remarcați în mod pozitiv în timpul partidei.

La meci a fost prezent și tatăl tânărului fotbalist, Pompiliu Stoica, alături de fratele mai mic al lui Ianis.

La finalul partidei, Pompiliu Stoica a declarat că a fost fericit pentru evoluția solidă a fiului său și că speră să își îmbunătățească jocul și să joace cât mai mult pentru FCSB, înaintea unui transfer în străinătate.

"Am avut multe emoţii, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. Eu zic că da, are un viitor frumos. Eu zic că va prinde încredere, se va maturiza, dar trebuie să avem încredere în el. El nu visează niciodată! Poate visează fotbal, nu altceva. E un copil bun, talentat şi de perspectivă. Eu, deocamdată, îmi doresc să joace cât mai mult timp la FCSB, să dea goluri, apoi ne gândim mai departe.

El a visat, întotdeauna, să joace şi să dea goluri. Ca părinte i-am spus să fie serios la antrenamente, să respecte ce spune antrenorul şi să vină şi cu ceva în plus, că are destul. Sunt mândru şi fericit!", a declarat Pompiliu Stoica la finalul partidei.

Ianis Stoica, încântat de victoria în fața Rapidului: „Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei!”



„A fost un meci foarte frumos, atmosfera m-a făcut să uit de tot. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să luăm cele trei puncte. Noi avem alt obiectiv față de ei. La penalty, am fost mai rapid, Săpunaru m-a tras de picior și a fost fault. Era normal să câștigăm, după cursul jocului, pentru că toată repriza a doua mingea a fost numai la noi. Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și au cedat presiunii.

Vreau să înscriu de la meci la meci, nu mă interesează să fiu playmaker-ul echipei. Mă interesează să fiu acolo unde trebuie și să înscriu.

Rapid mi se pare o echipă care va prinde play-off-ul. Chiar și cu foarte mulți accidentați, ne-a fost greu cu ei astăzi”, a declarat Ianis Stoica la finalul meciului.