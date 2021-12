„Am stat călare pe ei!” Ianis Stoica, încântat după victorie! Mesaj pentru Anamaria Prodan: „Au fost câteva nereguli!”

Ianis Stoica (19 ani) a reușit încă un meci bun în tricoul roș-albaștrilor, iar prestația sa a fost 'răsplătită' cu un gol înscris în prelungirile meciului. Intrat în teren la pauză, în locul lui Budescu, Stoica a obținut penalty-ul din care FCSB a trecut în avantaj, iar apoi a înscris golul de 3-1.

Ianis Stoica, încântat de victoria în fața Rapidului: „Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei!”

„A fost un meci foarte frumos, atmosfera m-a făcut să uit de tot. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să luăm cele trei puncte. Noi avem alt obiectiv față de ei. La penalty, am fost mai rapid, Săpunaru m-a tras de picior și a fost fault. Era normal să câștigăm, după cursul jocului, pentru că toată repriza a doua mingea a fost numai la noi. Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și au cedat presiunii.

Vreau să înscriu de la meci la meci, nu mă interesează să fiu playmaker-ul echipei. Mă interesează să fiu acolo unde trebuie și să înscriu.

Rapid mi se pare o echipă care va prinde play-off-ul. Chiar și cu foarte mulți accidentați, ne-a fost greu cu ei astăzi”, a declarat Ianis Stoica la finalul meciului.

Prima declarație a fotbalistului după ce a reziliat contractul cu Anamaria Prodan: „Au fost și câteva nereguli!”

Tânărul jucător a fost reprezentat de Anamaria Prodan pentru o lungă perioadă de timp, însă a decis să își rezilieze contractul, iar apoi a semnat cu firma deținută de Ioan și Victor Becali. La auzul veștilor, Prodan l-a amenințat cu instanța pe Ianis Stoica, iar acum fotbalistul a venit cu propria versiune.

"Am reziliat contractul cu fostul impresar, am fost cinci ani alături de Anamaria Prodan, apoi impresarul meu a fost un străin. Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine, nici acel străin, nici măcar nu l-am văzut la față. Au fost și câteva nereguli în contract și am vrut să rupt contractul.

Dar eu n-am rupt contractul ca să semnez cu domnul Victor Becali, am fost liber, fără agent, două luni de zile. N-am semnat contractul cu Victor Becali imediat după ce am rupt contractul cu Anamaria Prodan. Nu mă tem de un proces, e alegerea mea și o duc până la capăt", a argumentat Ianis Stoica.