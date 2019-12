Putea fi el BIJUTERIA de zeci de milioane a lui Becali?! FCSB a renuntat GRATIS la el, azi a dat 3 goluri in Liga 1: "Il vezi, e singurul diferit din 50 de jucatori pe care-i vezi"

Jucatorul la care Becali a renuntat prea usor a facut senzatie in Liga 1.

George Merloi (20 ani) a fost protagonistul meciului dintre Clinceni si Chindia, incheiat 5-2 pentru Academica. Merloi a inscris un hattrick in aceasta seara, impresionand cu prestatia sa.

Gigi Becali l-a pierdut pe Merloi in anul 2013, atunci cand nemultumit de situatia de la grupele de juniori si copii, a plecat pe gratis la Sport Team. Jucatorul si-a amintit de acea perioada intr-un interviu pentru Fanatik.

"FCSB m-a pierdut prea usor, se poate spune si asa. Din cauza conditiilor de antrenament, am decis sa plec. Dar pana la urma a fost mai bine, asa am reusit sa ajung la Rennes, ceea ce s-a dovedit a fi un pas decisiv in cariera mea", a declarat Merloi pentru Fanatik.

A semnat cu Rennes in 2016, acolo unde a petrecut 3 ani

In anul 2016, Merloi a ajuns la Rennes, unde a jucat lla formatia secunda a clubului pana in luna iulie 2019. Despre experienta de la Rennes, jucatorul Clinceniului a avut doar lucruri bune de spus.

"M-am format ca jucator, dar mai ales ca om. Intr-adevar, conditiile sunt diferite, mai multe antrenamente, alta mentalitate, totul este diferit. M-am intors in Romania pentru ca voiam sa joc cat mai repede la seniori, iar la Rennes ar fi fost imposibil in acel moment", a declarat Merloi pentru sursa citata.

A impresionat chiar in meciul cu FCSB

In meciul pe care Clinceni l-a pierdut cu FCSB, 3-0, Merloi a jucat 18 minute si a impresionat cu o prestatie buna. Mijlocasul a trimis mingea in bara dupa un sut din afara careului si a reusit cele mai multe driblinguri din meci. A inscris si in poarta lui Dinamo, iar acum a ajuns la primul sau hat-trick la seniori.

George Merloi este cotat la 50.000 de euro, conform Transfermarkt.

"Ai in acvariu 50 de pesti, iar el e singurul diferit"

Antrenorul lui Clinceni a vorbit despre Merloi si a avut doar cuvinte de lauda la adresa jucatorului sau.

"Eu l-am cunoscut de mic, a fost pe gustul meu. Daca intra intr-o formatie care stie sa-l puna in evidenta, va face cariera, va fi un fotbalist importante. Este ca si cum ai un acvariu cu 50 de pesti, iar el este singurul diferit", a declarat Ion Toma la Fanatik.