Transfer surprinzator incercat de Dinamo! "Cainii" vor sa aduca un international de tineret! Presedintele clubului confirma interesul

Dinamovistii traverseaza o perioada foarte dificila din punct de vedere financiar, dar asta nu-i impiedica in incercarea de a-si intari lotul.

Dinamo a incercat sa-l transfere pe Marian Aoiani (21 de ani) de la Chindia Targoviste, lucru confirmat chiar de presedintele targovistenilor, Marcel Ghergu, conform gsp.ro. Vazut drept unul dintre cei mai promitatori portari din Liga 1 si un posibil titular la nationala mare in viitor, Aioani nu a ezitat in a-si declara simpatia pentru Dinamo si a spus ca ar juca si fara bani la echipa din Stefan cel Mare.

"Dinamo l-a vrut inca de acum trei ani pe Aioani. Au tot dorit sa-l transfere, l-au vrut chiar si sub forma de imprumut. Au fost tot felul de incercari, dar am considerat ca e mult mai bine sa joace. Nu stiu daca in urma cu trei ani ar fi jucat la Dinamo. Cred ca jucatorul a inteles si a facut o alegere buna ramanand la noi.

Nu poti sa tii un jucator cu forta, dar nici nu poti da curs unei oferte neatractive. Dinamo nu ne-a facut o oferta pe bani. Era vorba de un imprumut si un schimb de jucatori, iar noi nu am acceptat", a dezvaluit Marcel Ghergu.

Dinamovistii se bazeaza in acest sezon pe Mihai Esanu, care a fost chemat in premier de Adrian Mutu la nationala U21 pentru Campionatul European, iar ca varianta de rezerva, "cainii" au adus un portar din Norvegia, pe numele lui Gudmung Kongshavn.