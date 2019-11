Poate pleca din Romania in iarna! E la un pas de transferul care ii poate relansa cariera dupa ce a fost trimis in tribune: 4 echipe din Italia il vor

Poate prinde transferul care ii poate relansa cariera chiar daca antrenorul l-a trimis in tribune.



Hervin Ongenda este pe lista a patru cluburi din Italia. Chievo, Ascoli, Salernitana si Benevento, formatii din Serie B, sunt interesate de transferul jucatorului de la Botosani, anunta tuttomercatoweb.com.

Chievo l-a mai dorit si in trecut pe Ongenda, insa transferul nu s-a mai realizat. Ongenda chiar a fost trimis in tribune de antrenorul de la Botosani, Marius Croitoru, din princina unor neintelegeri intre club si impresarii jucatorului. Acestia din urma fortau transferul lui Ongenda inca din vara.

In varsta de 24 de ani, Ongenda are un CV extrem de atractiv. Ongenda a fost crescut in academia lui PSG si chiar a jucat 11 meciuri pentru echipa de seniori. O serie de accidentari i-au dinamitat cariera tanarului atacant. A mai jucat la Bastia, Zwolle si Real Murcia inainte de a ajunge la Botosani in 2018.