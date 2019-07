"Poate aia o sa treaca centrul terenului, ca Milsami n-a trecut!" Becali rade de urmatorul adversar al FCSB! Prima reactie dupa ce a aflat posibilii adversari pentru turul 3

Gigi Becali e convins ca FCSB nu va avea probleme cu adversarii pe care ii va intalni pana in play-off-ul Europa League.

Nici Mlada sau Ordabasy, dintre care se va alege adversarul pentru turul 3, nu-i dau emotii lui Becali. Patronul FCSB crede ca armenii de la Alashkert for fi un adversar mai tare decat a fost Milsami. Se asteapta ca Vlad sa aiba mai multe probleme in poarta.

"Cu cine jucam? Mlada? Ei sau Kazahstan. Probleme pentru noi vor fi numai in play-off. N-aveam nicio emotie. Am avut noroc, e foarte bine pentru noi. Cu Alashkert nu cred ca va fi mai greu decat cu Milsami, poate ei vor trece centrul terenului, ca Milsami nu a trecut. Pentru Hagi e mai greu acum, cu Gent. CFR e si ea sigur in play-off-ul de Europa League. Pentru ei, daca trec de Maccabi, e greu cu Celtic", a spus Becali pentru PRO TV.