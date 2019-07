EXCLUSIV! FCSB a mai renuntat la doi jucatori! Unde au fost trimisi dupa sosirile lui Moutinho si Salomao

FCSB a facut noi modificari in lot.

FCSB i-a trimis pe tinerii Cristian Dumitru si Robert Ion sub forma de imprumut la Academica Cliceni, nou-promovata in Liga 1. Bogdan Andone i-a primit saptamana trecuta pe fostul dinamovist Diogo Salomao si pe fostul jucator de la CFR, Joao Moutinho, veniti liberi de contract. Ambii sunt jucatori cu experienta, adusi sa intarasca echipa pentru cele doua obiective pricipale: titlu - Europa League.

Dumitru, al doilea cel mai tanar marcator in Europa pentru FCSB!

Cristian Dumitru are 17 ani si a devenit al doilea cel mai tanar marcator din istoria FCSB in cupele europene, dupa Razvan Ochirosii, iar Robert Ion are 18 ani. Ambii au mai trecut pe la Clinceni sub forma de imprumut.

FCSB joaca joi, de la ora 20:00 in direct la PROTV in deplasare la Alahskert in turul 2 preliminar Europa League.

”Ma bucur ca am reusit sa marchez, ca am reusit sa ne calificam. Ei au fost agresivi, a fost un meci greu. Este un lucru incredibil. Ma asteptam sa joc, dar sa dau gol si pasa de gol, nu. Am trecut clasa a 12-a.

Nu stiu nimic despre viitorul meu. Este cea mai frumoasa zi din viata mea. La o varsta frageda, am dat gol in Europa League. Dedic acest gol familiei mele. E cea mai frumoasa seara din viata mea”, a spus Dumitru, la Pro X, dupa meciul cu Milsami in care a marcat.



”Este un jucator care munceste. S-a pregatit bine in aceasta perioada alaturi de noi si am avut incredere in el. Nu stiu cine l-a luat, dar a facut bine”, a spus Bogdan Andone despre Dumitru