PLOUAT RAU! Multescu, aparitie incredibila dupa infrangerea de la Iasi: "Inca nu suntem la retrogradare, dar situatia e foarte, foarte grea! Am luat gol ca-n curtea scolii"

Gigi Multescu a trait la intensitate maxima a 4-a revenire pe banca lui Dinamo.

Antrenorul de 69 de ani refuza sa se gandeasca la retrogradare si are incredere ca poate scoate inca o data Dinamo din zona rosie a clasamentului. Multescu crede ca meciul a fost pierdut de 'caini' in prima repriza a jocului de la Iasi, cand Dinamo a fost mai prezenta in zona careului advers.

"Am adus mingea in fata, dar n-am putut sa inscriem. In prima repriza cred ca am pierdut meciul. In partea a doua n-am avut asa multe ocazii. Nu fac acum analiza jocului, dar au fost greseli mari, cum a fost cea de la gol. Am primit gol ca in curtea scolii. Am incercat sa ridic moralul, jucatorii erau cazuti. Lucrurile se asezasera putin, erau mai linistiti baietii si mai increzatori. A fost un cumul de factori care a dus la acest rezultat nefericit.

E bine ca vine pauza, trebuie sa recuperam jucatorii accidentati, sa recuperam si pregatirea, asta ne trage inapoi. Azi era cel mai important joc pentru noi, era meci de 6 puncte. Nu s-a putut sa castigam, mergem mai departe, vom juca fiecare partida ca sa obtinem ce putem. Deocamdata nu suntem la retrogradare, mai sunt multe etape, dar situatia e dificila, foarte grea", a spus Multescu la Digisport.