Nota de plată pentru Prestianni! Acuzat de rasism la adresa lui Vinicius, atacantul a fost suspendat pentru homofobie

În partida Bengica - Real Madrid, scor 4-2, Prestianni l-ar fi numit ”maimuță” pe vedeta lui Real Madrid, într-un moment în care și-a acoperit gura. Argentinianul se apără spunând că acuzațiile au fost false.

După ce inițial a fost suspendat un meci, UEFA a anunțat decizia finală în cazul scandalului de rasism. După ce a analizat incidentul și a audiat părțile implicate, forul european a decis ca Gianluca Prestianni să primească o suspendare de șase meciuri.

Interesant este că fotbalistul a fost sancționat pentru ”comportament homofob”. Asta pentru că Prestianni s-a apărat spunând că l-a numit pe Vinicius ”maricon” (n.r. în română: expresie jignitoare folosită la adresa persoanelor din comunitatea LGBT).

”În urma investigației efectuate de un inspector de etică și disciplină al UEFA, au fost deschise proceduri disciplinare împotriva jucătorului SL Benfica, Gianluca Prestianni, pentru un posibil comportament discriminatoriu.

Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA (CEDB) a decis:

Să suspende jucătorul SL Benfica, Gianluca Prestianni, pentru un total de șase (6) meciuri oficiale ale cluburilor UEFA și/sau ale echipei naționale reprezentative pentru care ar fi altfel eligibil, pentru comportament discriminatoriu (adică homofob). Suspendarea pentru trei (3) dintre aceste meciuri este condiționată de o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

Această decizie (respectiv suspendarea de șase meciuri) include suspendarea provizorie de un (1) meci deja executată de jucător în timpul meciului de play-off eliminatoriu din UEFA Champions League 2025/26, disputat la 25 februarie 2026 între Real Madrid CF și SL Benfica.

Să solicite FIFA extinderea la nivel mondial a suspendării menționate mai sus”, se arată în comunicatul UEFA.