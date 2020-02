Plecare importanta de la Craiova! Jucatorul a ajuns la o alta formatie din Liga 1! Cu cine a semnat

Craiova s-a despartit de un atacant.

Academica Clinceni spera sa se salveze de la retrogradare si l-a transferat pe Jovan Markovic, in varsta de 18 ani, de la Universitatea Craiova, anunta digisport.

Markovic era considerat unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori din Romania, insa problemele medicale la genunchi l-au facut sa lipseasca o perioada importanta de pe teren.

Din cauza ca nu s-a putut antrena 100% in ultimul timp, Jovan Markovic are probleme cu greutatea in aceste momente, dar Academica Clinceni crede ca tanarul atacant isi va reveni rapid.

Fotbalistul are dubla cetatenie: romana si sarba. Familia lui s-a mutat la Corabia, judetul Olt la putin timp dupa ce jucatorul s-a nascut. Markovic a spus ca nationala pentru care si-ar dori sa joace e cea a Romaniei.



Atacantul venit la Craiova in 2017 mai are contract cu oltenii pana in vara anului 2023. Markovic a reusit 1 gol si 3 pase decisive in 15 meciuri pentru formatia din Banie.