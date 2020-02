Craiova obtine biletele pentru play-off! Papura: "Cu publicul vulcanic de acasa, va fi greu sa ne invinga cineva!"

TOATE FAZELE MECIULUI SUNT AICI.

Univ. Craiova a reusit sa castige cu Viitorul in deplasarea de la Ovidiu, scor 2-1, chiar daca a fost condusa. Cu victoria din aceasta seara, oltenii si-au asigurat matematic prezenta in play-off, iar jucatorii se gandesc chiar la titlu.

Corneliu Papura a vorbit la finalul meciului despre jocul echipei sale, fiind de parere ca publicul de acasa va fi decisiv in meciurile ce urmeaza.

"Cred ca am inceput meciul echilibrat, daca nu ma insel ei au marcat la prima faza importanta... Dar nici nu mai conteaza, avand in vedere punctele de care aveam mare nevoie si pe care le-am obtinut. Nu trebuie sa renunti niciodata daca vrei sa castigi. Nu vreau sa vorbesc despre titlu, haideti sa vedem ce face in meciul cu Iasi.

E bine ca Pigliacelli s-a impacat cu galeria! Cu publicul vulcanic de la noi de pe stadion va fi greu sa ne invinga cineva, daca vom avea si atitudine, bineinteles", a spus Papura.

De asemenea, antrenorul Craiovei a fost intrebat si de Dinamo, care rateaza pentru al treilea an consecutiv play-off-ul Ligii 1: "Va dati seama ca ar fi aratat altfel play-off-ul cu Dinamo, cu un derby Craiova-Dinamo... dar sincer nu ma preocupa alte echipe, am destule pe cap".