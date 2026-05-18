Pleacă de la Craiova?! A doua lovitură pentru campioana României după Baiaram

Oltenii au câștigat al 5-lea titlul, după o secetă de 35 de ani.

Universitatea Craiova a cucerit titlul în Superliga după ce s-a impus clar în fața lui ”U” Cluj, scor 5-0.

După meciul cu ”U” Cluj, Ștefan Baiaram a dezvăluit că o va părăsi pe Universitatea Craiova, dar ar putea să nu fie singurul care ar face această mișcare în vară.

Basarab Panduru a analizat situația lui Steven Nsimba, despre care a spus că a părut nemulțumit în ultimele meciuri.

„Pentru club n-a fost nicio problemă, dar pe el l-am văzut nemulţumit. Tot timpul a fost nemulţumit, de fiecare dată când a intrat, de fiecare dată când a marcat. Mie mi s-a părut că Nsimba este nemulţumit”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Atacantul francez a pierdut locul de titular în atacul echipei lui Felipe Coelho, unde în primul '11' se regăsește în general Assad Al Hamlawi.

Steven Nsimba are 13 goluri și șapte assist-uri în 45 de meciuri jucate în acest sezon în tricoul oltenilor.

Francezul de 29 de ani este cotat la 800.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.