"Am terminat-o cu nationala! Am dat ce am avut mai bun" Numele important care si-a anuntat retragerea din nationala Frantei. Intepatura la Deschamps

Fundasul Laurent Koscielny, in varsta de 33 de ani, si-a anuntrat retragerea din nationala Frantei.

Koscielny si-a anuntat retragerea din nationala Frantei. Fundasul lui Arsenal, care a lipsit de la Mondial din pricina unei accidentari la tendonul lui Ahile, a transmis ca nu va mai onora alte eventuale convocari.

Fundasul cu 51 de selectii in nationala Frantei a vorbit despre decizia sa si a lasat de inteles ca aceasta a fost influentata si de comportamentul antrenorului si al oamenilor din stafful nationalei.

"Cred ca am dat tot ce am avut mai bun pentru echipa nationala. Am 33 de ani, am fost la doua Campionate Europene si la un Campionat Mondial. Franta are o generatie grozava de jucatori acum. Accidentarea nu mi-a influentat decizia. Am terminat-o cu Les Bleus. Mereu voi sustine echipa, pentru ca ne reprezinta tara, dar nu voi mai purta tricoul albastru.

Deschamps m-a sunat o singura data, in septembrie. Oamenii m-au dezamagit, nu doar antrenorul, o simt ca pe o lovitura in moalele capului. Cand este in forma buna, ai multi prieteni. Cand esti accidentat, te uita", a spus el la Canal+