Planul soc al lui Becali care ii face lui Dica viata grea la FCSB: "Poate nu mai aduc niciun atacant! Schimbam sistemul!" Cum vrea sa arate echipa

Dica il asteapta degeaba pe urmasul lui Alibec! "Poate nu mai aduc niciun atacant", spune Becali. Omrani nu mai vrea la FCSB si a inceput antrenamentele la CFR!

Dica isi doreste un atacant si un fundas! E posibil sa nu mai vada un alt transfer in aceasta vara, mai ales in atac, unde Becali are incredere in Florin Tanase.

"Daca nu iese, jucam cu Tanase atacant! Si schimbam in 4-3-3! Si a dat Tanase la antrenamnte un milion de goluri in 4-3-3", spune Becali.



Pana acum, FCSB i-a adus pe Morutan si Qaka.

Dica i-a dus pe stelisti la Brasov, inainte sa mearga in Olanda! Copiii au dat buzna peste Teixeira, Balgradean si Junior Morais la antrenament. Fotbalistii lui Dica au stat la poze cu ei. Copiii au intrebat si de Alibec.