Fabulos! Cum a ajuns dinamovistul Penedo sa fie comparat cu Buffon, dupa prima sa aparitie la Mondial :)

Penedo a si aparat o repriza ca Buffon. In cea de-a doua, insa, portarul lui Dinamo nu a mai avut ce sa faca, iar Belgia a castigat cu 3-0 meciul cu Panama.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Dinamovistul Jaime Penedo a devenit celebru pe internet dupa prima aparitie la Mondial. Nu neaparat paradele sale din prima repriza a meciului cu Belgia l-au facut cunoscut, ci asemanarea cu Gigi Buffon.

Mai multi internauti au remarcat faptul ca Penedo seamana cu Gigi Buffon si au facut un colaj foto cu cei doi, care s-a viralizat.

"Portarul din Panama arata ca Buffon si apara ca Buffon", a scris unul dintre internauti.

Panama's goalkeeper looks like Buffon and plays like Buffon #BELPAN — Messi deserves better :( (@ahlem666dz) June 18, 2018

Panama’s goalkeeper Penedo is either Buffon’s younger brother or Buffon in disguise... pic.twitter.com/1mkgLD5M75 — Robbie ???????????????? (@robbieg_15) June 18, 2018