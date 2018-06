"Animalul" Diego Costa, dupa intalnirea cu Pepe: "Suntem prieteni! El imi dadea cate una si apoi isi cerea scuze". Atacantul nu e de acord cu VAR

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Atacantul spaniol Diego Costa, autor al unei duble in egalul cu Portugalia, scor 3-3, nu este de acord cu adoptarea sistemului VAR (nr. arbitrajul video) la Campionatul Mondial.

Titularul din atacul Spaniei a vorbit cu jurnalistii din tara sa, spunand, de asemenea, ca nu considera ca l-a faultat pe Pepe la primul gol marcat impotriva Portugaliei.

"Nu am considerat in timpul meciului ca am facut fault la Pepe inainte sa marchez. Am vazut faza dupa si cred ca se putea fluiera fault. Dar asa a fost interpretarea arbitrului. Probabil ca nu a fluierat pentru ca daduse penalty la duelul Nacho - Cristiano. Pe teren, eu si Pepe suntem amici. El imi tragea cate una si apoi imi cerea scuze. Cu toate camerele de filmat de la Mondial trebuie sa fim prieteni.

Cred ca a fost cel mai bun meci al meu la nationala, aveam nevoie de o asa partida. Nu e vorba doar de goluri, am participat mult la joc, m-am simtit bine pe teren. Eu sunt mereu linistit, dar cand lumea incepe sa se ia de mine ma inflamez.

Nu-mi place tehnica VAR. Am marcat si nu stiam daca sa celebrez sau nu. Daca e ceva dubios, mai bine nu te bucuri, ca apoi se anuleaza si ramai ca prostul", a spus Diego Costa.