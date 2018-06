TUNISIA - ANGLIA LIVE CUPA MONDIALA 2018 | Meci de RISC MAXIM: 10.000 de HOOLIGANS au ajuns in Rusia

Urmareste TUNISIA - ANGLIA LIVE pe www.sport.ro!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Tanara reprezentativa a Angliei este vazuta ca un outsider la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, turneu la care va debuta luni, la Volgograd (21,00), contra Tunisiei, in Grupa G.

Selectionerul Gareth Southgate a facut tot posibilul sa coboare asteptarile suporterilor inaintea turneului din Rusia, pentru a nu pune presiune pe jucatorii sai, care vor aborda cu destul optimism meciul cu Tunisia.

Anglia a fost umilita in urma cu doi ani de Islanda in optimi la EURO 2016, iar in urma cu patru ani, la CM din Brazilia nu a reusit sa iasa din grupa.

Victoriile din meciurile amicale cu Nigeria si Costa Rica au consolidat sentimentul pozitiv din jurul unei echipe care are destul talent in ofensiva, cu Harry Kane si Raheem Sterling, sustinuti de Jesse Lingard si Dele Alli.

Englezii au mai putina calitate in defensiva, dar Southgate spera ca jucatori ca Harry Maguire si Kieran Trippier vor confirma in Rusia nivelul din Premier League.

Cel din urma meci din grupa, contra Belgiei, va fi cel mai dificil test pentru aceasta echipa, dupa meciurile mai usoare cu Tunisia si Panama.

Tunisia se afla la a cincea sa Cupa Mondiala, dar nu a trecut niciodata de faza grupelor si are o singura victorie, in 1978, contra Mexicului. Africanii au terminat neinvinsi preliminariile.

Anglia si Tunisia s-au infruntat la Cupa Mondiala din 1998, cand englezii s-au impus (2-0) prin golurile marcate de Alan Shearer si Paul Scholes, Southgate fiind pe teren si el atunci, iar Vulturii din Cartagina au remizat cu Romania in ultimul meci din grupa (1-1).

Pentru Anglia va fi a 15-a participare la Cupa Mondiala, insa ultimul rezultat notabil este un sfert de finala in 2006.

Campioana din 1966 a fost neinvinsa in preliminarii, iar in pregatirile pentru turneul final a avut un bilant bun, cu trei victorii si un egal.

Africanii, la care Syam Ben Youssef, fostul fundas al Astrei Giurgiu este titular incontestabil, au obtinut egaluri cu Portugalia si Turcia in ultimele teste, fiind invinsa la limita de Spania, cel mai recent succes fiind in martie, cu Costa Rica.

Meciul e unul de risc maxim pentru fortele de ordine din Rusia. Pana acum nu au fost incidente, insa rivalitatea dintre fanii englezi si cei rusi este istorica. Peste 10.000 de hooligans englezi au ajuns deja in Rusia si sunt paziti strict de fortele de ordine ruse.

Echipele probabile pentru meciul de pe Volgograd Arena (capacitate 43.713 locuri):

Tunisia: Mathlouthi - Naguez, Meriah, S. Ben Youssef, Ali Maaloul - Skhiri, Sassi - Khazri, Khaoui, Sliti - F. Ben Youssef. Selectioner: Nabil Maaloul.

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Young - Lingard, Sterling, Alli - Kane. Selectioner: Gareth Southgate.

Arbitru: Wilmar Roldan (Columbia).