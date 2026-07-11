Spaniolii au reacționat imediat după ce atacantul Farului a semnat în Peninsulă

Spaniolii au reacționat imediat după ce atacantul Farului a semnat în Peninsulă Stranieri
SPORT.RO
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Alexandru Ișfan a fost transferat oficial de la Farul Constanța la Real Oviedo, ibericii oferindu-i un contract valabil pe următoarele două sezoane.

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Real OviedoAlexandru IsfanFarul Constanta
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Atacantul în vârstă de 26 de ani părăsește fotbalul românesc după un an petrecut la gruparea de la malul mării. Ajuns în lotul constănțenilor în luna iulie a anului 2025, în urma transferului de la Universitatea Craiova, fotbalistul a evoluat constant în angrenajul echipei. În cele 41 de partide bifate pe parcursul sezonului trecut, în toate competițiile, jucătorul a contribuit decisiv pe faza ofensivă, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 4 pase de gol.

Noua sa echipă va evolua în liga a doua din Spania, iar românul se va afla sub comanda tehnicianului Julián Calero. „Bine ai venit, Alexandru Işfan! Real Oviedo a ajuns la un acord cu Farul Constanţa privind transferul fotbalistului Alexandru Işfan, care devine noul jucător al echipei albastre până în iunie 2028. După ce va trece de vizita medicală de la Spitalul Clinic Asturias, Alexandru Işfan se va alătura antrenorului Julián Calero şi se va integra în programul de pregătire al echipei albastre”, a transmis clubul spaniol pe căile oficiale de comunicare.

La rândul lor, oficialii de la malul mării au confirmat despărțirea printr-un scurt mesaj de mulțumire: „Mulţumim, Alex, pentru toate momentele frumoase în tricoul Farului şi mult succes mai departe!”.

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Cum a privit presa iberică transferul românului

Mutarea a captat atenția jurnaliștilor din Spania, care consideră că formația asturiană și-a consolidat compartimentul ofensiv.

„Real Oviedo încearcă să depășească eșecul retrogradării în Divizia a Doua, confirmată acum câteva săptămâni. Prin urmare, și-a întărit lotul, având în vedere provocarea care o așteaptă pe echipa asturiană. Iar transferul pe care asturienii tocmai l-au anunțat este Alexandru Ișfan, un atacant român în vârstă de 26 de ani. Acesta a semnat un contract până în 2028 cu noul său club, în ​​urma unui acord la care echipa spaniolă a ajuns cu Farul”, au scris ibericii de la Fichajes.

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