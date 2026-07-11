Spaniolii au reacționat imediat după ce atacantul Farului a semnat în Peninsulă

Atacantul în vârstă de 26 de ani părăsește fotbalul românesc după un an petrecut la gruparea de la malul mării. Ajuns în lotul constănțenilor în luna iulie a anului 2025, în urma transferului de la Universitatea Craiova, fotbalistul a evoluat constant în angrenajul echipei. În cele 41 de partide bifate pe parcursul sezonului trecut, în toate competițiile, jucătorul a contribuit decisiv pe faza ofensivă, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 4 pase de gol.

Noua sa echipă va evolua în liga a doua din Spania, iar românul se va afla sub comanda tehnicianului Julián Calero. „Bine ai venit, Alexandru Işfan! Real Oviedo a ajuns la un acord cu Farul Constanţa privind transferul fotbalistului Alexandru Işfan, care devine noul jucător al echipei albastre până în iunie 2028. După ce va trece de vizita medicală de la Spitalul Clinic Asturias, Alexandru Işfan se va alătura antrenorului Julián Calero şi se va integra în programul de pregătire al echipei albastre”, a transmis clubul spaniol pe căile oficiale de comunicare.

La rândul lor, oficialii de la malul mării au confirmat despărțirea printr-un scurt mesaj de mulțumire: „Mulţumim, Alex, pentru toate momentele frumoase în tricoul Farului şi mult succes mai departe!”.