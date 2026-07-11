Scaloni respinge acuzațiile de favoritism la adresa Argentinei: „Este imposibil în prezent”

Înaintea partidei pe care Argentina o va disputa împotriva Elveției la Cupa Mondială din 2026, antrenorul Lionel Scaloni a abordat direct subiectul arbitrajelor. Selecționerul sud-american a negat categoric orice speculație privind o posibilă favorizare a echipei sale de către oficiali.

„Folosim asta ca pe o provocare”

Tehnicianul Lionel Scaloni a transmis că discuțiile despre un eventual tratament preferențial de care s-ar bucura Argentina nu reprezintă o noutate pentru naționala „albiceleste” și a explicat modul în care echipa gestionează această presiune mediatică.

„Încă din '86 se spunea că primim un tratament favorabil. Deci nu e o noutate. De când mă știu, Argentina a fost mereu în centrul atenției la turnee. Într-un fel, ne folosim de acest aspect pentru a-i face pe jucători să înțeleagă că există persoane care nu vor ca Argentina să câștige. Este normal, se întâmplă și la alte naționale. Poate că sunt ceva mai mulți oameni care nu vor să câștigăm noi, și suntem conștienți de asta. Jucătorii simt acest lucru. Îl folosim ca pe un stimul, o provocare pentru a-i motiva să joace și mai bine”, a spus Scaloni.

Antrenorul a punctat că implementarea tehnologiei a redus la zero șansele unor decizii tendențioase din partea arbitrilor: „Cu sistemul VAR este foarte greu să primești ajutor în zilele noastre și nu există loc pentru duble interpretări. Nu există niciun favoritism, totul este alimentat mai ales de rețelele de socializare, iar astăzi orice lucru mărunt este exagerat. Ideea de a primi ajutor nu există. La cum este fotbalul în prezent, cu toată tehnologia implicată, este imposibil. Până la urmă, regulile există și sunt clare. Este mai mult o chestiune de percepție decât de realitate”.