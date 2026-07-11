Scaloni respinge acuzațiile de favoritism la adresa Argentinei: „Este imposibil în prezent”

Scaloni respinge acuzațiile de favoritism la adresa Argentinei: „Este imposibil în prezent” CM 2026
SPORT.RO
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Lionel Scaloni respinge ferm ideea că naționala Argentinei ar fi avantajată la Mondial. Selecționerul este de părere că arbitrajul video elimină absolut orice suspiciune.

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Înaintea partidei pe care Argentina o va disputa împotriva Elveției la Cupa Mondială din 2026, antrenorul Lionel Scaloni a abordat direct subiectul arbitrajelor. Selecționerul sud-american a negat categoric orice speculație privind o posibilă favorizare a echipei sale de către oficiali.

„Folosim asta ca pe o provocare”

Tehnicianul Lionel Scaloni a transmis că discuțiile despre un eventual tratament preferențial de care s-ar bucura Argentina nu reprezintă o noutate pentru naționala „albiceleste” și a explicat modul în care echipa gestionează această presiune mediatică.

„Încă din '86 se spunea că primim un tratament favorabil. Deci nu e o noutate. De când mă știu, Argentina a fost mereu în centrul atenției la turnee. Într-un fel, ne folosim de acest aspect pentru a-i face pe jucători să înțeleagă că există persoane care nu vor ca Argentina să câștige. Este normal, se întâmplă și la alte naționale. Poate că sunt ceva mai mulți oameni care nu vor să câștigăm noi, și suntem conștienți de asta. Jucătorii simt acest lucru. Îl folosim ca pe un stimul, o provocare pentru a-i motiva să joace și mai bine”, a spus Scaloni.

Antrenorul a punctat că implementarea tehnologiei a redus la zero șansele unor decizii tendențioase din partea arbitrilor: „Cu sistemul VAR este foarte greu să primești ajutor în zilele noastre și nu există loc pentru duble interpretări. Nu există niciun favoritism, totul este alimentat mai ales de rețelele de socializare, iar astăzi orice lucru mărunt este exagerat. Ideea de a primi ajutor nu există. La cum este fotbalul în prezent, cu toată tehnologia implicată, este imposibil. Până la urmă, regulile există și sunt clare. Este mai mult o chestiune de percepție decât de realitate”.

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Nemulțumiri legate de oboseală și program

Spre finalul intervenției sale, antrenorul a adus în discuție dificultățile legate de programul competițional și logistica de la Cupa Mondială.

„Spre finalul Mondialului, meciurile ar trebui să fie mai distanțate. Nu mă voi sătura niciodată să spun asta. Cred că așa ar trebui să fie. Și totuși, exact în acel moment te odihnești cel mai puțin. Din fericire, am călătorit mai puțin decât multe alte echipe. Dacă ne-am fi clasat pe locul doi în grupă, am fi străbătut toate Statele Unite – de la est la vest, de la nord la sud – sau poate chiar Canada.

Zilele trecute, în timpul unui zbor de două ore, am avut o problemă cu echipamentul. O cutie cântărea mai mult decât alta, am rămas blocați în aeroport o oră în plus și am ajuns abia la 4 sau 5 dimineața. Se zice că odată ce intri pe teren nu mai contează nimic, dar contează, și încă cum. Evident că se simte. Îți petreci tot timpul călătorind. Odihna este fundamentală”, a mai spus selecționerul Argentinei.

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