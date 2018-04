Planul B pentru Burleanu, daca pierde alegerile! Un club din Liga I il vrea presedinte: "Il luam pe bani multi"

FC Botosani este una dintre sustinatoarele lui Razvan Burleanu pentru un nou mandat la sefia FRF. Valeriu Iftime a declarat in mai multe randuri ca e multumit de activitatea lui Burleanu.

Valeriu Iftime, presedintele Botosaniului, il sustine pe Razvan Burleanu pentru un nou mandat la sefia FRF. Nici o infrangere a lui Burleanu in fata lui Lupescu nu i-ar prinde rau. Acesta ar putea, daca Burleanu pierde alegerile, sa il oferteze pentru functia de presedinte al clubului!

Iftime a afirmat in urma cu doua saptamani ca il vrea pe Burleanu la FC Botosani.

"Domnul Burleanu nu e mare om de afaceri, dar a facut o scoala de management... nu e securist, e o gluma fara margini. Cand vorbesti cu el, pare ok. Are un doctorat facut afara. E un om care a citit si care stie sa-si organizeze echipa. Daca un presedinte n-a furat sau n-a facut greseli grave, i-as mai da un mandat.



Daca ar pierde alegerile, l-as lua presedinte la Botosani! Pe bani multi! Am fost la un moment dat in Argentina si am vrut sa merg la un meci al celor de la Boca Juniors. Domnul Burleanu a vorbit cu presedintele federatiei din Argentina, care mi-a spus ca are o parere foarte buna despre Burleanu", a declarat Iftime pentru ProSport.

