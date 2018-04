Cristiano is now LIVE. Marturisirea facuta de Ronaldo in fata a mii de fani, pe Instagram: "Oamenii cred ca nu-mi place, dar imi place mult"

Cristiano Ronaldo a interactionat cu fanii sai pe Instagram. El a intrat LIVE in timp ce se afla alaturi de Georgina Rodriguez si de fiul sau.

Cristiano Ronaldo a intrat pe Instagram si le-a raspuns fanilor sai la numeroase intrebari.

Oamenii au dus discutia in directia afectiunii lui Ronaldo fata de Argentina lui Messi.

"Oamenii cred ca nu-mi place, dar imi place foarte mult Argentina", a raspuns Ronaldo.

De cealalta parte, Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano, a facut si ea o marturisire. Aceasta a dezvaluit ca este pe jumatate argentiniana.

"Tatal meu este argentinian, iar mama este din Murcia. Tatal meu a incercat sa o convinga pe mama sa se mute in Argentina, dar nu a reusit, asa ca eu am crescut de la varsta de un an mai intai la Murcia, apoi in Jaca", a spus si ea.