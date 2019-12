Piturca e gata sa PLECE de la Craiova! Anunt categoric: "Daca nu se intampla asta, PLEC! PLEC! N-am venit aici sa cresc jucatori!"

Victor Piturca ii transmite un mesaj clar conducerii Craiovei!

Antrenorul Universitatii vrea investitii pentru transferuri in iarna pentru a putea intra cu sanse mari in lupta la titlu. "N-am venit aici sa termin pe 2,3 sau 4, nici sa cresc jucatori", e transant Piturca. Fostul selectioner spune ca nu are oferte din strainatate si ca va hotari stragetia de transferuri dupa o discutie lamuritoare cu sefii sai.

"Vreau campionatul. Nu am sanse? PLEC! Chiar daca pierdem urmatoarele doua meciuri, tot avem sanse la titlu, nu se poate indeparta nimeni chiar asa tare. Nu conteaza salariile. Daca jucatorii sunt valorosi, cand intra in teren joaca fotbal. N-am discutat cu niciun alt club in privinta plecarii mele.

Acum, Astra are prima sansa la campionat, se poate spune asta. Ei sunt pe primul loc! Nu vreau decat valoare, atat! In acest moment nu discutam cu niciun jucator. Nu vreau sa ramanem cu acelasi lot. Eu vreau jucatori valorosi. Am venit sa castig campionatul. Nu ma intereseaza locurile 2, 3 sau 4, nici sa cresc jucatori. Vreau sa iau campionatul, asta e scopul venirii mele aici", a spus Piturca.