„Mi-a spus de ce nu i-am lăsat-o lui!” Jucătorii lui Dinamo s-au 'certat' pe al doilea gol! Reacția lui Dennis Politic după victorie 

„Câinii” au bifat a cincea victorie din acest sezon în Superliga României. Scorul a fost deschis de Velkovski, în minutul 29, iar în startul reprizei secunde, Dennis Politic a dublat avantajul oaspeților. Astfel, Dinamo a bifat o victorie importantă pe terenul campioanei en-titre în economia luptei pentru salvarea de la retrogradare.

Dennis Poltic: „Nu contează cine a dat gol!”

Dennis Politic a vorbit la finalul meciului și a fost întrebat și despre reușita sa, asta în contextul în care la faza golului atât el, cât și Antonio Bordușanu se aflau în apropierea balonului centrat de Pavicic. Politic a precizat că a simțit că el a trimis mingea în plasă, deși Bordușanu i-a reproșat că nu i-a lăsat-o lui pentru a înscrie.

„Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, ne bucurăm că a răsărit soarele și pe strada noastră, în sfârșit.

Din câte știu, eu am simțit mingea la picior, nici nu l-am văzut pe Antonio în spatele meu, am fost concentrat să dau gol, ca atacant, pot spune că instinctul e să caut mereu poarta. Mă bucur că am dat gol, nu contează cine a dat, importante sunt cele trei puncte. Mi-a spus și Toni la sfârșit de ce nu i-am lăsat-o lui, dar ca atacant, instinctul e să o bagi în poartă.

Ne-am luptat de la început, ne-am dorit foarte mult victoria, după al doilea gol simți că ești mai aproape de victorie, dar nu ne-am relaxat, am rămas concentrați. Ne-am dorit să câștigăm fiecare duel individual, am fost mai agresivi. S-au și legat lucrurile în seara asta, pentru că în multe meciuri am avut ghinion.

Sperăm ca acesta să fie începutul victoriilor, să se lege la fiecare meci, încercăm să lucrăm mai mult la fiecare antrenament, băieții cei noi au început să se integreze și ei mai bine. Ne luptăm cu noi înșine, încercăm să luăm meci de meci, vrem să câștigăm fiecare meci, ne bucurăm dacă celelalte echipe 'ne ajută', dar ne interesează de noi și să obținem cât mai multe puncte la fiecare meci”, a declarat Dennis Politic la finalul meciului.

Ce a declarat și Răzvan Patriche

Căpitanul dinamoviștilor a vorbit la finalul meciului, extrem de mulțumit de modul în care s-a prezentat echipa pe teren.

„Astăzi am arătat ca o echipă, am fost uniți, am luptat pentru fiecare minge și s-a văzut rezultatul. Ne bucurăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, deocamdată n-am realizat nimic.

Dacă vom continua la fel, ne vom îndeplini obiectivul. I-am surprins cu atitudine, agresivitate și unitate. Vom lupta până la sfârșit. Dacă vom juca așa, vom rămâne în Liga 1.

Le mulțumim suporterilor, sunt mereu alături de noi. Au încercat să facă tot ce ține de ei. Sper să fie un nou început și să aducem cât mai multe puncte. Sunt fericiți, nu ne-am mai bucurat de mult, am uitat cum s-o facem”, a adăugat Patriche.

În urma victoriei, Dinamo rămâne pe ultimul loc, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, 19. „Câinii” joacă următorul meci pe teren propriu împotriva lui Oțelul Galați.