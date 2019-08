Moment EPOCAL la meciul lui Ludogorets! A marcat un gol si s-a dus sa-si sarute iubita in tribuna fara sa-si dea seama ca reusita a fost anulata! Ce s-a intamplat dupa

Cu Dragos Grigore titular si Claudiu Keseru pe teren din minutul 66, Ludogorets a facut doar 0-0 pe propiul teren contra celor de la Slavia Sofia in partida de duminica din etapa a 7-a a primei ligi din Bulgaria. Desi a jucat toata repriza secunda in superioritate dupa eliminarea portarului de la Slavia, Ludogorets nu a reusit sa se impuna si este la 1 punct in spatele celor de la Levski Sofia in clasament.

Un moment incredibil a avut loc in minutul 79 - Wanderson a trimis mingea in poarta, insa reusita a fost anulata in mod eronat pentru un offside! Wanderson nu si-a dat seama de decizia arbitrului - s-a dus direct la tribuna unde se afla iubita lui pentru a o saruta!

Meciul se reluase intre timp iar Wanderson a avut un soc atunci cand s-a intors pe gazon si a vazut ca meciul era deja in desfasurare!

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: ???? Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside ???? pic.twitter.com/EtXjsJGpte