MARCELO din Liga 1, transferat pentru o suma incredibila! Echipa care l-a pierdut pe Velisar in vara intr-un mod ridicol: "Atat de specialisti sunt cei de acolo!"

Mihai Velisar s-a remarcat in acest sezon pe postul de fundas stanga al lui Gaz Metan Medias. El a jucat 6 partide si a marcat doua goluri, amandoua dupa curse de senzatie.

Mihai Velisar i-a aplicat lovitura finala FCSB-ului in meciul de la Medias. Fundasul stanga a marcat golul de 4-0 si a ajuns la doua reusite stagionale. In varsta de doar 20 de ani, Velisar, care are 6 prezente in tricoul Mediasului, a reusit sa se remarce ca fiind unul dintre cei mai interesanti fotbalisti de banda stanga din Liga 1.

Velisar este inventia lui Edi Iordanescu, antrenorul Mediasului titularizandu-l pe fotbalist chiar daca acesta nu jucase pana acum la nivelul Ligii 1. Iordanescu l-a adus pe Velisar din "B", de la Petrolul. Si mai interesant este ca fundasul nu era bagat in seama la Petrolul, fiind imprumutat in primavara la Buzau.

Velisar, luat cu 15.000 euro de Gaz Metan

Mihai Velisar este ploiestean la origine si a jucat pentru Petrolul la juniori. In ultimii 2 ani, el a facut parte din lotul primei echipe, insa fara sa bifeze prea multe jocuri in ligile a patra si a treia.

Dupa promovarea Petrolului in liga secunda, anul trecut, Velisar a jucat doar 4 meciuri in "B", pentru ca in primavara acestui an sa fie imprumutat la Buzau.

In pauza dintre sezoane, in aceasta vara, conducatorii Petrolului au decis sa se desparta de Velisar, considerand ca fundasul nu este o optiune pentru prima echipa.

Velisar a fost luat sub forma de imprumut de Gaz Metan Medias, club care a pus si o clauza de achizitionare definitiva in valoare de doar 15.000 euro. Vivi Rachita, fost antrenor al Petrolului, sustine ca Velisar "e deja al Gazului".

"Marii specialisti de la Petrolul l-au avut pe Velisar in curte. L-au dat imprumut la Buzau, apoi la Gaz Metan. Au pus o clauza de doar 15.000 euro, iar acum e jucatorul Mediasului", a spus Vivi Rachita la PRO X.