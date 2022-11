Pintilii, OUT de tot de la FCSB dacă vine antrenorul preferat al lui Becali. Anunțul, făcut de un apropiat al tehnicianului

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Nicolae Dică, iar Pintilii, care a asigurat interimatul la ultimele patru partide, nu poate prelua echipa, deoarece nu are licență PRO.

În aceste condiții nu este exclus ca Laurențiu Reghecampf, care se gândește la o despărțire de Neftchi Baku, să reintre în calculele patronului, care respinsese această variantă în primă fază, când era convins că Pintilii va putea rămâne pe bancă și după pauza competițională.

Dacă Reghecampf va veni la FCSB, atunci Pintilii va trebui să plece de tot, este de părere Basarab Panduru, care spune că „Reghe” își va aduce propriul staff, dacă se va hotărî să revină pe banca „roș-albaștrilor”.

„Normal că va avea o problemă (n.r. - că Pintilii e secund şi rămâne în staff). Ştie că în orice moment se duce la patron şi îi spune ce nu-i convine sau ce crede el că ar trebui făcut şi aici e deja o problemă. În schimb, ştie când vine că îl are pe Pintilii în staff.

Accepţi să ţi se întâmple ce i s-a întâmplat lui Dică? Dacă vii, accepţi şi nu mai comentezi, pentru că ştii de la început care e relaţia Pintilii - patron. Nu are ce staff să impună (n.r. - noul antrenor). MM a zis că Pintilii rămâne, Popa rămâne”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Poenaru așteaptă un telefon de la Becali

Un alt nume vehiculat și care ar putea reprezenta o soluție pentru FCSB este Ilie Poenaru. Liber de contract după despărțirea de UTA Arad, antrenorul anunță că este dispus să colaboreze cu „roș-albaștrii”.

„Nu, nu (n.r. - nu l-a contactat nimeni de la FCSB). Pe mine mă bucură că un patron de club, un președinte pronunță numele meu. Asta înseamnă ceva și nu face decât să mă motiveze. Cu toții ne dorim să antrenăm cluburi mari. Vom vedea. Cu Mihai Stoica nu am avut tangențe foarte mari, dar avem o relație ok, nu putem spune că suntem foarte buni prieteni. Nu am avut discuții în particular, nu ne-am văzut, nu am stat la nicio masă. Doar așa ce ne-am întâlnit pe la meciuri și cam atât”, a spus Ilie Poenaru la Playsport - mai multe detalii AICI.