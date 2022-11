După plecarea lui Nicolae Dică, Gigi Becali a spus că printre variantele de antrenor la FCSB se numără Andrei Prepeliță și Ilie Poenaru. Ulterior, au apărut și opțiunile Eugen Neagoe și Liviu Ciobotariu, însă ultimul a anunțat că a refuzat oferta de la vicecampioana României.

Andrei Prepeliță: "Nu am avut nicio discuție pentru a prelua FCSB"

Întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali la FCSB, Andrei Prepeliță nu a oferit un răspuns concret, spunând că nu a avut nicio discuție cu patronul bucureștenilor în acest sens.

"Având în vedere că a fost doar o discuție - domnul Becali a vorbit și despre mine - nu vreau să vorbesc pentru că n-am purtat o discuție cu dânsul despre a prelua FCSB.

(n.r - Visezi să antrenezi FCSB?) Când te apuci de antrenorat, trebuie să o iei pas cu pas. E o echipă unde eu am jucat și am făcut niște performanțe, am obținut trei titluri și m-am împlinit ca fotbalist, dar posibilitatea de a antrena acolo nu vreau să o comentez pentru că nu e nimic concret, n-am vorbit cu nimeni", a spus Andrei Prepeliță, pentru PRO TV.

Andrei Prepeliță a antrenat până acum doar la FC Argeș, din ianuarie 2021 și până în octombrie 2022. În sezonul trecut a calificat echipa în play-off și a terminat sezonul pe locul 6.

Gigi Becali nu mai caută antrenor

Recent, Gigi Becali anunța că are mai multe variante pentru banca tehnică și că va cântări care este cea mai bună opțiune.

Văzând cum evoluează echipa cu Mihai Pintilii, Gigi Becali s-a răzgândit este hotărât să meargă pe mâna fostului închizător până la finalul sezonului.

„Nu caut antrenor. O să fac conform regulamentelor. Dacă îmi permite regulamentul și alții au făcut, fac și eu. Dacă nu, nu fac. Dacă a făcut Croitoru, înseamnă că se poate.

Când faci o casă, dacă nu ai inginer, faci casa și moare omul. Pe când la antrenorat este vorba despre a antrena o echipă. Dacă echipa aia nu e bine antrenată, o să piardă meciul, nu moare niciun meci. Cine pierde? Cel care l-a pus antrenor. Nu moare nimeni, nu e niciun pericol public.

Dacă mă întrebi pe mine, eu îți spun opinia. Eu sunt societate comercială și îl angajez pe unul. Ăla nu are pericol social. E problema mea, chestiunea mea economică. Ce treabă am eu? Mă obligi pe mine să pun antrenor?”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.