Ilie Poenaru a vorbit despre posibila preluare a FCSB-ului! Cum are de gând să-l țină departe de butoane pe Gigi Becali

Interimatul este asigurat în momentul de față de Mihai Pintilii, iar Gigi Becali anunță că este dispus să-l păstreze pe fostul căpitan al „roș-albaștrilor” dacă va câștiga tot până la întreruperea campionatului.

Dacă nu va rămâne, însă, Pintilii „principal”, unul dintre antrenorii care ar putea prelua banca tehnică este Ilie Poenaru, unul dintre tehnicienii pe care Becali i-a mai dorit și în trecut.

Poenaru nu se teme de comportamentul intruziv al patronului și spune că nu își va lua telefonul cu el în ziua meciului, pentru ca acesta să nu-l poată suna pentru a-i ordona schimbări.

„Nu, nu (n.r. - nu l-a contactat nimeni de la FCSB). Pe mine mă bucură că un patron de club, un președinte pronunță numele meu. Asta înseamnă ceva și nu face decât să mă motiveze. Cu toții ne dorim să antrenăm cluburi mari. Vom vedea. Cu Mihai Stoica nu am avut tangențe foarte mari, dar avem o relație ok, nu putem spune că suntem foarte buni prieteni. Nu am avut discuții în particular, nu ne-am văzut, nu am stat la nicio masă. Doar așa ce ne-am întâlnit pe la meciuri și cam atât.

E greu să vă răspund (n.r. - despre o eventuală colaborare cu Gigi Becali), nu am ajuns să discut asemenea aspecte cu domnul Becali. Probabil că la momentul respectiv, dacă va fi să fie, atunci ar trebui să mă întrebați. În orice proiect în care intru, eu discut și le spun cam ce vreau eu, ce doresc, un proiect pe care trebuie să îl facem împreună. Trebuie să aderăm cu toții la ce îmi doresc eu. Trebuie să se ține cont de ceea ce îmi doresc. Dacă nu se întâmplă nimic din ceea ce îmi doresc eu, vă dați seama că lucrurile nu se vor întâmpla, adică nu voi merge la un asemenea club. Nici la antrenament nu îmi iau telefonul la mine. Nimeni din staff nu are voie cu telefon, nici la meci, nici la antrenamente. Nu îmi fac niciun plan momentan. Vom vedea la momentul respectiv.

Eu spun că primordial pentru FCSB este să prindă play-off-ul și după aceea se poate discuta și de campionat. Au un lot foarte bun de jucători FCSB-ul, jucători cu calitate, care oricând pot să schimbe soarta unui meci. Ne putem aștepta la un meci foarte bun din partea FCSB-ului (n.r. - duminică împotriva Rapidului). Va fi un meci spectaculos de ambele părți, un joc bun. FCSB-ul se va ridica mult peste nivelul arătat până acum”, a spus Ilie Poenaru la PlaySport.