Pentru Andrei Cordea, Gigi Becali spune că a primit o ofertă de două milioane de euro, însă a refuzat-o din start, solicitând o sumă mult mai mare.

Gigi Becali anunță că a primit oferte pentru Andrei Cordea și Malcom Edjouma

De asemenea, patronul de la FCSB a anunțat că are acum o ofertă și pentru mijlocașul Malcom Edjouma și nu exclude să se despartă de jucători importanți în această iarnă.

"Normal că îi crește cota lui Octavian Popescu, crește cu viteza luminii. Și a lui David Miculescu. L-am văzut în meciul ăsta ce valoare are. Și Olaru crește.



Uite, am avut ofertă și pentru Cordea, cică două milioane. Pleacă, mă, de aici, că mă supăr pe tine! Am avut pentru Cordea, am și pentru Edjouma ofertă. Tot ce este bani vând. Vând, cumpăr. Așa fac eu. Cumpăr și vând", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Andrei Cordea traversează cel mai bun sezon din carieră, vând deja 8 goluri marcate și 5 pase decisive în primele 25 de meciuri jucate la FCSB în acest sezon.

În septembrie, Gigi Becali vorbea despre o altă ofertă primită pentru Cordea, în valoare de 3 milioane de euro, însă la acel moment spunea că a cerut 10 milioane.

Malcom Edjouma a jucat în 22 de meciuri la FCSB, a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive. În această vară, presa din Franța a scris că Toulouse a fost interesată de serviciile mijlocașului.