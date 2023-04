Piesă grea, OUT de la FCSB pentru meciul cu Sepsi! Mihai Stoica a făcut anunțul

Accidentat în repriza a doua a meciului România - Belarus 2-1, din etapa a doua a Grupei I din preliminariile EURO 2024, Octavian Popescu nu a reușit să se refacă la timp pentru partida de luni a roș-albaștrilor.

Extrema de la FCSB a suferit o entorsă, echipa medicală a încercat să-l recupereze rapid, însă Popescu nu va putea evolua în confruntarea cu formața condusă de Cristiano Bergodi.

FCSB, fără Octavian Popescu la meciul cu Sepsi

Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a vorbit despre starea preferatului patronului Gigi Becali. Stoica lasă de înțeles că fotbalistul se afla într-o formă extraordinară.

"De data asta, chiar nu aveam nimic de reproșat (n.r - de modul în care s-au pregătit jucătorii la loturile naționale). Accidentarea lui Tavi Popescu se putea întâmpla oricui. Nu e în lot pentru meciul ăsta, va rămâne acasă, dar sunt șanse foarte mari să fie în lot la meciul cu CFR Cluj. E o entorsă, dar una ușoară.



Nu are nimeni nicio vină. Chiar am apreciat transparența FRF. Au venit jucătorii monitorizați, sunt ok. Șut a venit bine, Olaru a venit bine. Chiar s-au antrenat foarte bine. Până acum, da, veneau unii nemulțumiți, dar acum au venit toți bine", a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Orange Sport.