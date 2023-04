Thomas Tuchel, start fantastic la Bayern! Bornă impresionantă atinsă încă de la debut

După 23 de minute, Bayern Munchen conducea deja cu 3-0. Reușita lui Dayot Upamecano (13') după gafa lui Gregor Kobel și dubla lui Thomas Muller (18', 23') au dus scorul la 3-0 pentru bavarezi.

Pentru Thomas Tuchel este primul meci pe banca lui Bayern Munchen, iar tehnicianul german a atins deja o bornă impresionantă: este primul antrenor al bavarezilor în mandatul căruia se înregistrează la debut trei goluri în doar 23 de minute, potrivit Opta.

De asemenea, Thomas Muller a stabilit și el un record important. Atacantul lui Bayern a ajuns la 25 de duble în Bundesliga, performanță pe care nu o mai deține niciun alt jucător activ în campionatul Germaniei, potrivit sursei citate.

Kingsley Coman a făcut 4-0 în minutul 51, iar Bayern Munchen își recapătă poziția de lider în Bundesliga, cu 55 de puncte, la două lungimi peste Borussia Dortmund. În campionat mai sunt de disputat 8 etape.

