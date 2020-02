Pierdere URIASA pentru Botosani! Medicii au dat verdictul! Cat timp sta Mihai Roman departe de teren

Accidentarea mijlocasului lui Botosani este mai serioasa decat se astepta.

Mihai Roman a fost lovit de ghinion in timpul cantonamentului din Antalya. Mijlocasul de 35 de ani trece prin momente dificile, dupa ce nu a reusit sa joace niciun meci de pregatire, acuzand dureri la genunchi.

La revenirea in tara, jucatorul a fost supus unui control in detaliu, iar verdictul medicilor a fost unul crunt pentru Roman: sufera de ruptura de ligamente. Astfel, mijlocasul urmeaza sa rateze restul sezonului, fiind o pierdere uriasa pentru echipa sa, care se lupta pentru calificarea in play-off.

Mihai Roman a ajuns la a treia astfel de accidentare. A mai suferit o dubla fractura de tibie si peroneu in perioada in care juca pentru Toulouse si o ruptura a tendonului lui Ahile.

In acest sezon a jucat in 21 de meciuri pentru FC Botosani si a inscris 3 goluri.