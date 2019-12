"Luati in calcul sa plecati?" Raspunsul lui Dusan Uhrin, dupa ce sansele lui Dinamo pentru play-off au murit la Botosani

Dinamo se indeparteaza tot mai mult de locurile de play-off.

Echipa antrenata de Uhrin a pierdut al treilea meci consecutiv in campionat si e la 5 puncte in spatele primului loc de play-off, ocupat de Gaz Metan Medias, care are si un joc mai putin.

Dinamo a fost invinsa de Botosani, scor 1-0, cu un gol marcat in minutul 90, de Cimpanu.

Dupa meci, tehnicianul dinamovistilor a vorbit despre infrangere si despre sansele de a prinde un loc in primele sase echipe ale Ligii 1.

"Cred ca am pierdut sansa de a merge in play-off! Felicit pe Botosani pentru victoria de azi. Trebuie sa schimbam ceva in echipa noastra, am luat repede cartonase gaalbene si ne-a fost dificil sa ne aparam.

In prima repriza cred ca am avut o faza in care puteam sa primim penalty. Asta este situatia, trebuie sa tinem capul sus si sa contruim din nou", a spus Uhrin.

Intrebat despre viitorul sau la Dinamo, antrenorul a raspuns: "Cand am venit am vrut sa obtin maximum. Eu sunt sub contract, raman. Vreau sa raman la Dinamo!

Nu este imposibil sa ajungem in play-off, dar e foarte, foarte dificil. Sunt 12 puncte in joc, iar ei au 5 in fata. Nistor era important pentru noi si e greu sa castigi fara un jucator atat de important"