Botosani - Dinamo, 20:00 LIVE TEXT | Duel de foc in lupta la play-off! "Cainii" nu accepta un esec: "Vrem victoria pentru un Craciun linistit" | ECHIPELE PROBABILE

Din articol Echipele probabile:

Botosani - Dinamo deschide runda cu numarul 22 din Liga 1.

Pentru ambele echipe va fi un meci extrem de important in lupta la play-off si dinamovistii nu se gandesc decat la victorie.

Botosani ocupa prima pozitie de sub linia play-off-ului cu 30 de puncte, in timp ce Dinamo este imediat sub Botosani, cu 28 de puncte.

Ultimul loc care duce in play-off este ocupat de Gaz Metan, care are 33 de puncte si va juca cu Viitorul in aceasta runda.

"Avem o partida fundamentala la Botosani, trebuie sa castigam. Gandurile noastre sunt doar pentru victorie ca sa putem avea un Craciun linistit, sa oferim fanilor niste sarbatori mai bune. Eu sunt ferm convins ca Dinamo poate sa ajunga in play-off, suta la suta. La Botosani e prima din cele cinci partide pe care trebuie sa le castigam", a spus portarul "cainilor", Riccardo Piscitelli.

Dinamo nu se va putea baza pe Dan Nistor, acesta fiind suspendat dupa ce a vazut cartonasul rosu in etapa trecuta, cand echipa antrenata de Uhrin a fost invinsa de Sepsi cu 2-1. De asemenea, Moura este indisponibil pentru partida din aceasta seara si Montini ieste incert:

"Mai avem cinci meciuri foarte importante pentru noi, iar acesta este primul dintre ele. Trebuie sa facem totul, mai intai pentru a juca bine si apoi pentru a nu ne pierde mintea. Jucam impotriva unei echipe cu jucatori buni la mijloc si in atac. Acest meci este cheia pentru a avea o vacanta buna. Montini are inca probleme la genunchi si Moura este indisponibil", a spus Uhrin.

Echipele probabile:

BOTOSANI: 1. Pap, 2. Harut, 4. Miron, 6. Chindris, 30. Tiganasu, 67. Papa, 8. Rodriguez, 15. Ashkovski, 10. Ongenda, 11. Roman, 9. Ofosu

DINAMO: 93. Piscitelli, 13. Ciobotariu, 66. Puljici, 16. Popescu, 33. Corbu, 24. Mrzljak, 4. Filip, 22. Sorescu, 31. Fabbrini, 98. Mihaiu, 18. Perovici