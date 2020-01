Pierdere MAJORA pentru Hagi! A vandut unul dintre liderii echipei! BREAKING NEWS: unde ajunge si cat incaseaza Viitorul

Hagi face prima afacere importanta din 2020!

Francezul Lyes Houri a semnat cu Mol Vidi si urmeaza a fi prezentat in scurt timp la noua echipa. Houri ii aduce lui Hagi 500 000 de euro. La Vidi, Houri va fi coleg cu romanul Rus, dar si cu Boban Nikolov, jucator macedonean crescut tot de Viitorul lui Hagi.



In acest moment, Mol Vidi e pe locul 2 in Ungaria, cu 32 de puncte, 4 sunt Ferencvaros, care are si un meci mai putin disputat.



Houri, 23 de ani, a fost adus gratis la Viitorul in 2018. Inainte, a mai jucat pentru Bastia si Lens, in Franta, precum si pentru Roda, in Olanda.