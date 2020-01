AU UMPLUT ORASUL cu chipul lui Hagi si i-au compus MELODIE! Moment FANTASTIC pentru 'Rege' intr-o capitala din Europa! VIDEO

Hagi e unul dintre jucatorii-cult ai anilor 90!

'Regele' primeste recunoastere intr-un oras unde nu s-ar fi asteptat niciodata sa fie atat de iubit. Mai multi jurnalisti si fani din Tel Aviv l-au celebrat alaturi de alte mari nume ale fotbalului mondial!

Campania i-a pus pe peretii orasului atat pe Hagi, cat si pe alti super jucatori ai ultimelor decenii. Lui Hagi i-a fost compusa si o melodie, adaptata dupa 'Paparazzi' a lui Lady Gaga.

Proiectul Kaduregel Shefel (tradus ca 'fotbalul de jos') isi propune sa prezinte pasiunea pentru fotbal de la cele mai joase niveluri ale sale si sa-i prezinte pe oamenii care au facut milioane de fani sa se indragosteasca de joc. Realizatorii campaniei, Gad Salner, Vadim Tarasov si Doron Shahino, si-au propus si sa ii aduca impreuna pe arabi si pe evrei prin intermediul fotbalului. Proiectul lor a fost prezentat pe larg in mari publicatii europene, iar cei doi si-au prezentat conceptul in conferinte care au avut loc in mai multe orase.