"Cand vin 200 de oameni in tribune te simti ca la un amical!" Mihai Balasa NU regreta plecarea de la FCSB si lanseaza o serie de ironii la adresa ros-albastrilor: "Stiti cum e cand vrei sa faci bine!"

Mihai Balasa i-a transmis un mesaj subtil lui Gigi Becali.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Mihai Balasa, nu regreta plecarea de la FCSB la Craiova. Fundasul a fost facut de praf de Gigi Becali dupa ce vicecampioana Romaniei a pierdut meciul cu Astra din luna august a anului trecut, scor 2-1. Becali s-a dezlantuit si a cerut schimbarea lui, iar dupa aceea a ajuns la Universitatea Craiova, iar patronul ros-albastrilor a primit 100.000 de euro in schimbul sau.

"Si acum as juca pe orice pozitie mi-ar spune antrenorul, as incerca sa ajuta. Asa a fost sa fie, daca jucam bine nu mai zicea nimeni nimic, asa am platit eu, stiti cum e cand vrei sa faci bine. Patronul iesise la TV si ce nu a spus atunci despre mine! Ma obisnuisem cu declaratiile lui, dar acum mi-am zis de ce sa fiu eu suparat de ce spune ala despre mine si am zis sa o iau pe alt drum.

Aveam nevoie sa schimb ceva, nu mai puteam sa continui la FCSB, nici ei nu ma mai vroiau. Am avut si alte oferte, dar am venit la Craiova pentru ca nu era nevoie sa ma adaptez la un alt campionat. Te motivezi altfel cu suporteri, cand vin 200 de oameni parca esti in Antalya la amicale", a declart Mihai Balasa la Digisport.