Gigi Becali si-a facut calculele: cat a invesit la FCSB si ce profit ar avea acum daca ar vinde echipa! Sumele AMETITOARE ale patronului ros-albastrilor

Gigi Becali a preluat echipa ros-albastra in anul 2003.

Patronul FCSB-ului sustine ca a cheltuit 40 de milioane de euro pentru societate, dar a reusit sa-si scoata investitia multumita inspiratiei sale. Gigi Becali spune ca daca nu ar fi reusit sa ii vanda pe Chiriches si pe Stanciu cu sumele respective si daca nu ar fi venit banii din Liga Campionilor, ar fi fost intr-o gaura uriasa.

Patronul a mai virat recent in conturile societatii inca 5 milioane de euro, dar este convins ca daca ar vinde clubul in acest moment ar incasa 100 de milioane de euro, adica ar avea un profit de 95 de milioane de euro.

"Eu aveam 40 de milioane de euro investitii, cand nu stiam si nu ma bagam. Am zis, stai, ma, putin, eu sunt tampit. Acum, chiar daca nu sunt pe profit. Imi socsesem banii, avem si profit, dar acum am vreo 5 milioane de euro bagati in toata societatea.

Dar, in balanta, daca vand societatea, daca vand tot patrimoniul, fac 100 de milioane, asta inseamna ca o sa am profit. 40 de milioane am investit, inainte sa incep sa fac profit. Munca mea de 15 -20 de ani de zile, inseamna 95 de milioane de euro profit. Daca nu vindeam de 20 de milioane de euro, doi jucatori, Chiriches si Stanciu, si nu mai luam inca 25 de milioane din Champions League, eram gaura 45 de milioane acum, daca nu ma implicam eu.

In Romania, nu poti sa lasi un manager sa se ocupe, nimeni nu se ocupa mai bine decat patronul. Daca lasi echipa pe mana antrenorului, se alege praful, cum s-a ales la toate echipele", a spus Gigi Becali pentru digi.

Chiriches a fost vandut la Tottenham in 2013 pentru 9.5 milioane, in timp ce Stanciu i-a parasit pe ros-albastri in 2016, pentru a se alatura celor de la Anderlecht, in schimbul sau fiind platite 9.7 milioane de euro.