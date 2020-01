Gigi Becali ANUNTA falimentul la CFR Cluj: "Nelutu Varga are de luat 20 de milioane de euro!" Ce s-ar putea intampla cu campioana Romaniei

Gigi Becali a vorbit despre situatia de la CFR.

Patronul ros-albastrilor a vorbit despre eforturile pe care o echipa trebuie sa le faca pentru a se lupta la titlu in Liga 1. Acesta a vorbit despre Nelutu Varga, patronul lui CFR Cluj, afirmand ca va pleca de la echipa daca echipa nu intra in grupele unei competitii europene sezonul viitor.

"La echipele finantate din bani publici, primaririle baga anual 2-3 milioane de euro. Asta pe langa banii din drepturile TV. Cu banii astia joci in play-out sau termini pe 5-6 in play-off. Ca sa te bati la campionat trebuie sa investesti multi bani. Altlfel, nu poti sa ai pretentii sa iei titlul.

Trebuie mai intai sa pierzi bani, asa cum face Nelutu Varga. El a luat campionatul, a intrat in Europa League, dar tot mai are de luat vreo 20 de miloane de euro de la club. Daca nu va intra in grupe la anul, se curata", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.