"FCSB e jucaria lui Gigi Becali!" Ce spune atacantul dorit de patronul ros-albastrilor despre o posibila colaborare

Unul din atacantii doriti de Gigi Becali a vorbit despre o posibila colaborare.

Sergiu Bus este unul din atacanti pe care Gigi Becali a declarat ca si i-ar dori la echipa. Daca Gnohere va pleca in cele din urma de la FCSB, Bus ar putea deveni una dintre prioritatile lui Gigi Becali.

Bus recunoaste ca nu s-ar opune unei discutii cu patronul FCSB-ului si nu s-ar teme de o colaborare cu acesta:

"Daca m-ar suna, probabil, as avea o discutie cu dansul, insa eu ma simt bine la Gaz Metan. Chiar imi doresc sa imi duc munca la bun sfarsit, macar pana in vara. Tentatii intotdeauna sunt, vorbim de bani... Banii si trofeele te pun mereu pe ganduri. Iar FCSB are lot excelent. Insa am jucat 20 de meciuri la Gaz Metan, am dat tot ceea ce am avut mai bun, chiar vreau sa dau maximum pentru Medias. In plus, a venit si Horica, suntem prieteni buni, vechi, familiile noastre se cunosc, 3-4 luni vreau sa vad ce se poate obtine. Suntem ca fratii.", a spus Bus pentru gsp.

"FCSB e jucaria dansului"

Sergiu Bus este de parere ca patronul are tot dreptul sa critice jucatorii, pentru ca a bagat bani multi la echipa si poate face ce vrea.

"E normal, e echipa dansului, investeste in FCSB, sau in Steaua, de aproape 20 de ani. E jucaria dansului, poate face ceea ce vrea, mai ales ca a bagat bani multi. Din punctul acesta de vedere, jos palaria! Serios, nu mi-ar fi frica de Gigi Becali! Chiar nu ma intereseaza, eu sunt atent la ceea ce fac eu.", a mai spus jucatorul.

Sergiu Bus (27 de ani) este evaluat la 750.000 de euro, potrivit transfermarkt si are 8 goluri si 2 pase decisive in acest sezon pentru Gaz Metan.

Bus a mai avut o discutie cu Gigi Becali in vederea unui transfer la FCSB: "O discutie a fost, dar nu ma gandesc. Mai am contract aici, cei de la Gaz au avut incredere in mine. Am venit de la Levski, unde nu am jucat prea mult si ei mi-au dat o sansa. E liniste aici, asa ca imi vad de contractul meu si voi vedea mai departe ce va fi", spunea Sergiu Bus in toamna anului trecut.