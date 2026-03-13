Headshot! Gol de cascadorii râsului în UTA - Hermannstadt

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”, în prima etapă din play-out-ul Superligii României.
La ora disputării partidei, termometrele din Arad indicau 16 grade Celsius.
UTA - Hermannstadt, LIVE TEXT - AICI.
Foto: Captură TV
Nu a fost însă o zi însorită pentru oaspeți, care au încasat două goluri în primele șase minute. Primul a fost un autogol de pus în ramă.
Ionuț Stoica a degajat o minge dintr-un metru direct în figura lui Tiberiu Căpușă, iar balonul s-a rostogolit în plasă. Lui Căpușă i-a fost atribuit autogolul.
Apoi, în minutul 6, Alexandru Benga s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a reluat cu capul în urma unui corner, modificând tabela de marcaj.
UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman
Hermannstadt (4-3-3): Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News