Petrolul - Rapid 1-0 | Mutu îl încurajează pe Moldovan în urma gafei incontestabile: „E cel mai bun din țară”

Giuleștenii nu au reușit să cucerească cele trei puncte pe Stadionul "Ilie Oană" și pleacă acasă fără niciun punct. Petroliștii au deschis scorul grație reușitei lui Gheorghe Grozav, însă, Moldovan, goalkeeper-ul "alb-vișiniilor" a fost, de fapt, omul de bază al golului: portarul a scăpat mingea în proprie poartă și a servit pe tavă șansa ploieștenilor de a debloca tabela.

Adrian Mutu, antrenorul de pe banca tehnică a Rapidului, a vorbit despre evoluția trupei sale și a spus că, în ciuda gafei comise, Moldovan rămâne „cel mai bun portar din țară”.

Mutu: „Moldo e cel mai bun din țară”

„Am pierdut, rămânem cu zero puncte din acest meci, dar cu evoluțiile consistente ale echipei. Jocul l-am dominat, n-am reușit să înscriem. Moldo e cel mai bun din țară și rămâne cel mai bun din țară. S-a întâmplat, nu cred că are rost să mai comentăm, se poate întâmpla oricărui portar. N-am fost agresivi? Cred că ați văzut cu toții cum a recurs repriza a doua, am dominat tot meciul, am avut și ocazii de a da gol. O echipă care se apără cu zece în fața careului...

Eu altfel văd fotbalul, dar la echipe de genul acesta scopul scuză mijloacele. Nu sunt supărat pe ei, pur și simplu nu am avut noroc astăzi. Eu așa cred. Mulțumim suporterilor noștri că au fost alături de noi. Mergem înainte, rămâne înfrângere și să ne gândim că pe viitor multe echipe vor juca împotriva noastră în acest fel. Trebuie să fim mult mai buni în dueluri și mult mai concreți în fața porții.”, au fost cuvintele lui Adi Mutu după înfrângere.

Petrolul Ploiești - Rapid București 1-1

Rapid rămâne cu nouă puncte după primele cinci etape, în timp ce Petrolul a urcat în clasament, pe locul șapte, cu șapte puncte.

În următoarea rundă, giuleștenii vor juca pe teren propriu cu UTA Arad, în timp ce Petrolul se va deplasa pe terenul celor de la FCU Craiova.